تبليسي 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم معالي وزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني، وذلك بمقر وزارة الخارجية الجورجية.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.وقد ألقى الدكتور العساف كلمة للصحافيين والإعلامين أبدى خلالها اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين؛ في الجوانب الاقتصادية والسياحية.من جانبه رحب وزير خارجية جورجيا، بالوزير العساف والوفد المرافق له، وعبر عن اهتمام حكومة جورجيا بتطوير العلاقات بين البلدين في جوانب عدة.كما بحث معالي وزير الخارجية، بمقر البرلمان الجورجي، مع معالي نائب رئيس البرلمان في جمهورية جورجيا فولسكي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية البرلمانية والتأكيد على الروابط التي تجمع بين البلدين.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير معن الحافظ.// انتهى //00:40ت م0231