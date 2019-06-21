جيزان 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله يوم الخميس 1440/10/17هـ عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية لحادث الاصطدام متعمد بمركبة أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مقيم يعمل في بقالة ومواطن استولى على بضاعة منها دون دفع قيمتها، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية الجاني، مواطن بالعقد الثاني من عمره ومطلوب في عدة قضايا من بينها قضية صدم وهروب بمنطقة عسير، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.// للصحف فقط // // انتهى //03:12ت م0233