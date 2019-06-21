نيويورك 17 شوال 1440 هـ 20 يونيو 2019 م واسسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 للأسهم الأمريكية اليوم الخميس مستوى إغلاق قياسي الأرتفاع، مدعوما بتوقعات في بورصة وول ستريت بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في الشهر القادم، وذلك لمنع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من تعطيل النمو الاقتصادي.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 249.17 نقطة، أو 0.94%، إلى 26753.17 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 27.72 نقطة، أو 0.95%، ليغلق عند 2954.18 نقطة محطما مستواه القياسي السابق البالغ 2945.83 نقطة الذي سجله في الثلاثين من أبريل نيسان.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 64.02 نقطة، أو 0.8%، إلى 8051.34 نقطة.// انتهى //03:51ت م0235