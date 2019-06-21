الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:نائب أمير حائل يرأس اجتماعا لمناقشة مقترحات وتطلعات شباب المنطقةرئيس وزراء جورجيا يبحث مع وزير الخارجية تعزيز العلاقات بين البلدينالعساف يلتقي وزير خارجية جورجيا ونائب رئيس البرلمان الجورجيالجبير يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندنوزير الحج يستقبل سفير أمريكا لدى المملكةهيئة حقوق الإنسان: تصريحات كالامار تضمنت تناقضات جلية بشأن الأدلة الخاصة بقضية خاشقجي«الصناعات العسكرية» تتوّج مشاركتها في معرض باريس الجوي بفرص شراكات إستراتيجيةالدفاع الجوي يعترض ويسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه جازانقوات التحالف ترصد انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء وسقوطه داخل الأراضي اليمنيةالنفط يقفز أكثر من 5% مع تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكيةالبحرين تدين قيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكينائب الرئيس اليمني: التصعيد الأخير للحوثيين يؤكد مستوى الدّعم والتّنسيق الإيرانياجتماع للدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في فييناالبيت الأبيض يدعو قيادات الكونجرس لاطلاعهم على الموقف مع إيرانترمب لا يستبعد ردا أميركيا على إسقاط إيران للطائرة المسيرةالاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا ستة أشهر// يتبع //06:02ت م0003