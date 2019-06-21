عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/10/18 هـ الموافق 2019/06/21 م واس
الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
نائب أمير حائل يرأس اجتماعا لمناقشة مقترحات وتطلعات شباب المنطقة
رئيس وزراء جورجيا يبحث مع وزير الخارجية تعزيز العلاقات بين البلدين
العساف يلتقي وزير خارجية جورجيا ونائب رئيس البرلمان الجورجي
الجبير يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن
وزير الحج يستقبل سفير أمريكا لدى المملكة
هيئة حقوق الإنسان: تصريحات كالامار تضمنت تناقضات جلية بشأن الأدلة الخاصة بقضية خاشقجي
«الصناعات العسكرية» تتوّج مشاركتها في معرض باريس الجوي بفرص شراكات إستراتيجية
الدفاع الجوي يعترض ويسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه جازان
قوات التحالف ترصد انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء وسقوطه داخل الأراضي اليمنية
النفط يقفز أكثر من 5% مع تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية
البحرين تدين قيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي
نائب الرئيس اليمني: التصعيد الأخير للحوثيين يؤكد مستوى الدّعم والتّنسيق الإيراني
اجتماع للدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في فيينا
البيت الأبيض يدعو قيادات الكونجرس لاطلاعهم على الموقف مع إيران
ترمب لا يستبعد ردا أميركيا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا ستة أشهر
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