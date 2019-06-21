و أوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «الملالي».. الانتحار والنهاية البائسة ) :في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الالتزام بسياسة ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر القائم مع طهران، التي تتضح جلياً عبر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة التي أكد خلالها بعدم الرغبة في الحرب، إلا أن استهداف النظام الإيراني لطائرة أمريكية مسيرة (درون) فوق المياه الدولية في الخليج العربي بعد تكرار الاعتداء على ناقلات نفطية في مياه الخليج، يؤكد أن «الملالي» في حالة اندفاع جنوني تجاه المزيد من التصعيد، وذلك إما لأن ليس لديه ما يخسره في ظل الضغوطات والعقوبات الصارمة التي فرضت عليه، أو لأن عقلية النظام الإيراني المضطربة والمتضخمة تراهن على قدرته على مجابهة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مساعي جر المنطقة إلى مواجهة عسكرية.وبينت انة لاشك أن رهانات النظام الإيراني ستكون خاسرة لا محالة إذا لم تتراجع عن السلوكيات الحالية، فالشواهد التاريخية وإمكانات النظام عسكرياً واقتصادياً لا تصب في مصلحة طهران، والخوض في المزيد من التصعيد والاستفزازات وارتكاب أي حماقات أخرى يعد انتحاراً وتعجيلاً بوضع نهاية بائسة لحقبة «الملالي».// انتهى //06:02ت م0005