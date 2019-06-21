بيروت 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باللقاءات التي عقدها وفد مجلس الشورى السعودي مع كبار المسؤولين اللبنانيين في حين تنشط الاستعدادات لانجاز استحقاق إقرار الموازنة في مجلس النواب وفتح ملف التعيينات الادارية في إدارات الدولة.وتحدثت عن إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية هدم 16 عمارة سكنية تضم 100 شقة في حي وادي الحمص جنوبي القدس بدعوى إنها قريبة من جدار الفصل.وأشارت صحف الجمعة إلى تأكيد المشير خليفة حفتر مواصلة العملية العسكرية التي يشنها للسيطرة على طرابلس رافضا المبادرة السياسية التي طرحها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لحل الأزمة في البلاد.وأخبرت عن إعراب الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة ألقاها عقب محادثات أجراها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في بيونغ يانغ عن أمله في مواصلة الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وتقدمها في هذا الاتجاه.وتطرقت صحف لبنان إلى إعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن إيران ارتكبت خطأ جسيما بعيد تأكيد وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الإيرانية استهدفت واسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية.// انتهـى //09:49ت م0011