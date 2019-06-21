تيرانا 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 50 طناً من التمور.حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا ولاورين لولي، وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.//انتهى//09:58ت م0013