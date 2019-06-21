إسلام آباد 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بارتكاب خطأ كبير جداً إثر إسقاطها طائرة أمريكية بدون طيار.وسلطت الضوء على الجهود الجارية بين إسلام آباد ونيودلهي لاستئناف محادثات السلام بين باكستان والهند لحل الخلافات سلمياً.واهتمت بمطالبة باكستان من الأمم المتحدة باتخاذ إجراء ضد الخوف من الإسلام وخطاب الكراهية.وأخبرت في الشأن الأمني عن نجاح الأمن الباكستاني في القضاء على اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في مدينة مولتان.وأشارت إلى مساعي باكستان والصين وروسيا لدعم الأمن الإقليمي وإنجاح عملية المصالحة الأفغانية بشكل يضمن السلام الدائم في هذا البلد.وتطرقت إلى زيارة وكيل وزارة الدفاع العراقية إلى باكستان لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين.وأخبرت كذلك عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات جراء اصطدام قطارين في إقليم السند الباكستاني.أفغانياً تناقلت أنباء الانفجار الذي وقع في إقليم ننجرهار وأسفر عن مقتل وإصابة ثمانية عشر شخصاً.// انتهى //10:00ت م0014