سيئول 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسبدأت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم ، مفاوضات تجارة حرة مع روسيا في مجالات الخدمات والاستثمار في أحدث جهودها لدعم وزارة التجارة في البلاد والتعامل مع الحمائية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.جاء هذا الإعلان بعد حوالي عام من اتفاق الدولتين على الدفع باتجاه صفقة تجارة حرة ثنائية في قطاعي الخدمات والاستثمار خلال قمة عقدت في يونيو من العام الماضي.// انتهى //10:31ت م0017