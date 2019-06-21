إدلب 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية التي شنتها قوات النظام السوري على منطقة المسطومة بريف إدلب الجنوبي في سورية أمس الخميس إلى 25 شخصًا بينهم 8 أطفال.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن عدد القتلى لا يزال مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى ضمن مناطق متفرقة تعرضت للقصف الجوي في ريفي إدلب وحماة.// انتهى //10:34ت م0018