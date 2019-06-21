رام الله 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بأن السلام يتحقق عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.وأولت اهتماما بإمهال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 100 عائلة في صور باهر 21 يوما لهدم منازلها، وإخطار بهدم منازل في سلوان والطور وبيت حنينا في القدس المحتلة.وتابعت صحف اليوم اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:31ت م0019