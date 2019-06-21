تونس 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على افتتاح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس منتدى تونس للاستثمار ، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى التعريف بالوجهة التونسية وطرح الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات.وانشغلت دولياً بملف الأزمة في ليبيا ،مشيرة إلى تأكيد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إن العملية العسكرية التي أطلقتها قواته باتجاه طرابلس لن تتوقف قبل أن تنجز أهدافها كافة.وتناولت تحذير رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح من رفع أي علم آخر غير علم الجزائر خلال التظاهرات مؤكداً أن لدى قوات الأمن أوامر بالتطبيق الصارم للقانون.وكتبت عن تظاهر مئات العراقيين أمام المبنى الحكومي في محافظة البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد فيما أغلقت القوات الأمنية مداخل المحافظة تحسباً لاتساع رقعة المظاهرات.وأشارت صحف تونس إلى دعوة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو القوى السياسية للتوافق من أجل تشكيل الحكومة بشكل سريع.وكتبت صحف الجمعة عن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن إيران ارتكبت خطأ جسيما بعد تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الإيرانية استهدفت واسقطت طائرة دون طيار تابعة للبحرية الأمريكية.// انتهى //11:35ت م0021