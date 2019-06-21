الأفلاج 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واساختتمت أمس، دراسة مفوض تنمية القيادات، التي نظمتها جمعية الكشافة العربية السعودية، واستضافها مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظة الأفلاج، بحضور محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، والأمين العام لجمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وذلك بمقر بيت الطالب، بمشاركة 40 دارساً من مختلف قطاعات الجمعية.وأقيم حفل خطابي بالمناسبة تضمن كلمة للدارسين ألقاها نيابة عنهم عبدالله العنزي، قدم فيها الشكر لجمعية الكشافة على حرصها على تأهيل قياداتها وفق السياسة العالمية لتنمية القيادات، ثم ألقى قائد الدراسة عبدالله سفر شويل كلمة أوضح فيها أن المتدربين تلقوا أكثر من 38 ساعة تدريبية من خلال جلسات نظرية وعملية من أهمها دور مفوض تنمية القيادات واحتياجاته، وسياسة تنمية القيادات "الراشدون في الكشفية" تحليل ودراسة، والاتجاهات الحديثة في التدريب ومهارات العلاقات الإنسانية والاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج التدريبية "نماذج وتطبيقات"، والسياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب في صنع القرار، إضافة إلى أسس الاتصال وتنمية الموارد البشرية، وتقويم البرامج التدريبية وإعداد التقارير والتحليل الإحصائي.عقب ذلك ألقى الأمين العام للجمعية كلمة أكد فيها حرص جمعية الكشافة على تطبيق سياسة تنمية القيادات العالمية والمحلية من أجل تحسين فاعلية والتزام ودافعية القادة للعمل الكشفي بمختلف محاوره وأبعاده، ما يؤدي إلى توفير برامج أفضل للمنتسبين للحركة الكشفية بشكل أكثر كفاءة، حتى تستطيع تلك القيادات القيام بوظيفتها في إطار رؤية متكاملة، لتحقيق هدف الكشفية في الإسهام بتربية الشباب ليؤدوا دوراً بناءً في المجتمع ، وقدم في ختامها الشكر لمكتب رابطة رواد كشافة الأفلاج وقادة التدريب بالدراسة على ما بذلوه لإنجاحها، قام بعد ذلك المحافظ والأمين العام للجمعية بتكريم الجهات المتعاونة في تنظيم الدراسة.// انتهى //11:46ت م0024