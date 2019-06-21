المدينة المنورة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسيعدّ مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة من المصادر المهمة للإثراء الثقافي، ومن أهم المنارات التي تعنى بحفظ ونشر كل ما يتعلق بالمدينة المنورة وبتاريخها وتراثها إضافة إلى المجال التوثيقي والمجال البحثي والمجال المعلوماتي والمجال التدريبي والمجال الخدمي.وقد أنشئ هذا المركز بهدف جمع المعلومات عن المدينة المنورة باللغات المختلفة من مختلف المصادر كالكتب والمقالات والبحوث والوثائق وحفظها والتعامل معها بمختلف الوسائل الملائمة، وكذا إعداد ونشر البحوث والدراسات المنهجية الجادة التي تتميز بالأصالة والدقة والتوثيق العلمي عن المدينة المنورة وجوانب الحياة فيها قديماً وحديثاً، وتحقيق تراثها المخطوط ورصد التطورات المستجدة دائما، وهناك تقديم الخدمات المعلوماتية الموثقة لمراكز البحوث والباحثين ولكل الراغبين في الاستفادة من تلك المعلومات سواء كان ذك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء بالطريقة العادية أو بالطرق المستحدثة كشبكات الاتصالات المحلية.ويعنى المركز بتقديم المعلومات الموثقة لمراكز البحث والباحثين والراغبين في الاستفادة من المعلومات، حيث أصدر المركز أكثر من 54 كتابًا تنوعت بين الوثائقي والاجتماعي والجوانب الجغرافية والبيئية والمعمارية للمدينة المنورة، وجمع أكثر من 100 ألف مخطوط و60 ألف وثيقة متعلقة بتاريخ المدينة وتراثها.ويحرص المركز على مواكبة العصر في خدمة تاريخ وتراث المدينة المنورة عبر الموقع الإلكتروني وإعداد الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن تاريخ المدينة والمواقع الأثرية والتوثيق الشفوي لتاريخ المدينة المنورة، إضافة إلى إقامة المعارض المتخصصة التي تعرّف الزوار بتاريخ وتراث المدينة المنورة منها (معرض المدينة المنورة .. مأرز الإيمان)، الذي يتضمن جوانب مختلفة من تاريخ المدينة عبر العصور وخاصة العهد النبوي، وبعض مواطن نزول الوحي والتوثيق المكاني لمعالم سيرته ﷺ, كما يتضمن لوحات عن تاريخ عمارة المسجد النبوي الشريف وتطورها, ولوحات أخرى تضم دراسات علمية لجوانب مختلفة من سيرته ﷺ, في العهد المدني كالمؤاخاة والصفة وقبائل الأنصار).يذكر أن المركز يعمل على عدد من المشروعات العلمية منها: (مشروع الطرق النبوية والتوثيق الشفوي لتاريخ المدينة المنورة "روايتهم"، وموسوعة معمار المسجد النبوي الشريف، ووادي العقيق "دراسة تاريخية وجيولوجية"، والأطلس البيئي (البري والبحري) لمنطقة المدينة المنورة إلى غير ذلك من المشروعات والأبحاث والدراسات، إضافة لإقامة الفعاليات الثقافية، والدورات التدريبية المتخصّصة، وهناك المكتبة المتخصّصة، والموقع الإلكتروني التفاعلي الذي يقدّم خدماته للباحثين والمهتمين بتاريخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.// انتهى //11:50ت م0026