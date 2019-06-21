جدة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس‏‎زار وفد من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.‏‎وكان في استقبال الوفد لدى وصوله الجامعة معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن اليوبي، وعميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان تمراز.‏‎وعقد وفد مجلس الشورى اجتماعًا مع معالي مدير الجامعة وعميد كلية الدراسات البحرية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدراسات البحرية، وقد أبدى الوفد عدة تساؤلات واقتراحات للرقي بمخرجات الكليات البحرية، بحضور عدد من المتدربين.كما قام وفد المجلس بجولة ميدانية على أرجاء الكلية اطلع خلالها على الامكانيات والتقنيات المستخدمة في الكلية وأجهزة المحاكاة للتدريب على المحاكاة البحرية، وقيادة السفن، والبحث والإنقاذ، والممرات والمضائق البحرية، واطفاء الحرائق، كما قام الوفد بجولة ميدانية على الرصيف البحري للتدريب التطبيقي، والورشة الهندسية البحرية.‏‎وفي تصريح صحفي عقب الزيارة أوضح رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى اللواء مهندس ناصر العتيبي أن كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تشكل رافداً للمجتمع والأمن الوطني، وصناعة النقل البحري.‏وأضاف اللواء العتيبي: لقد بدأنا نرى مخرجات هذه الكلية في الكوادر الوطنية الذين يعملون في المجال البحري، كما أن هذه الكلية ستسد النقص الحاصل في الكادر البحري السعودي المدرب، مشيرا إلى ان هذه الكلية تعتبر مكملة لصناعة النقل البحري، مشيداً بالتراخيص العالمية التي حصلت عليها الكلية والاعتراف بها عالميًا، منوهاً بتنوع التخصصات فيها، وحصول طلابها على وظائف اثناء دراستهم، والاعتماد على أبناء الوطن في قيادة السفن والناقلات البحرية الكبيرة.‏‎وأبان اللواء ناصر العتيبي أن مجلس الشورى يناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ، كما يناقش التقارير السنوية لوزارة التعليم والجامعات السعودية، مؤكداً أن الزيارة ستكون مكملة لدعم هذه الكلية الواعدة للمساهمة في تفعيل النقل البحري وتكون عاملاً للموانئ السعودية.‏‎ضم وفد مجلس الشورى الزائر معالي المهندس عبد الله الضراب، والدكتور خالد العقيل، والدكتور سعيد المالكي، والأستاذ هزاع القحطاني.// انتهى //12:40ت م0031