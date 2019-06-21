جيزان 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واستتواصل فعاليات "جازان تبتهج" التابعة لجمعية رواد التطوعية بمنطقة جازان، والمقام حالياً بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.وأوضحت المشرفة على الفعالية الدكتورة أثير جوهري أن الفعاليات تتضمن العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والترفيهية والثقافية والعروض الفنية والشعبية، إلى جانب الألعاب الترفيهية للأطفال والكلمات والأركان التوعوية وركن للكشف الطبي وتحاليل الدم، وحقوق الإنسان ومعرض للكتاب.// انتهى //12:44ت م0033