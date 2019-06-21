جاكرتا 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسلقي 30 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر حريق اجتاح منزلاً يستخدم أيضا مصنعًا لعلب الكبريت في إندونيسيا.وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة رياديل لوبيس "لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده ، مضيفا أن بين الضحايا ثلاثة أطفال على الأقل.وأظهرت صور للكارثة جثثا متفحمة مكدسة فوق بعضها البعض، فيما أظهرت مشاهد التلفزيون سحبا من الدخان الأسود يتصاعد من المنزل الواقع في بلدة بينجاي في شمال سومطرة.// انتهى //12:55ت م0035