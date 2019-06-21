لندن 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقرٌ تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية كرد على إسقاط طائرة بلا طيار مؤخراً لكنه تراجع عن قراره فجر الجمعة، وناقلة عن مسؤولين رفيعين في البيت الأبيض قولهم إنه كان مخططا أن تشمل الضربات "بضعة" أهداف إيرانية.ونقلت تأكٌيد وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مؤتمر بلندن أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل قوي جداً جدا"، مضيفاً "نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى"، مشدداً على أن المملكة لا تريد حرباً مع إيران، وأن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.وأبرزت الصحف تنديد المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، بالاعتداء الأخير للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران على منشأة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية، واصفة إياه بأنه تصعيدي، فضلاً عن أنه يساهم في تأجيج التوترات في المنطقة وإذ أكدت أنه لا يوجد مبرر لهجمات ضد أهداف مدنية، أشارت إلى الصلة بين إيران وميليشيات الحوثي.ونقلت صحف الجمعة أن شركة الخطوط الجوية البريطانية ذكرت أنها ستلتزم بتوجيهات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وستتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني على أن تواصل رحلاتها العمل عن طريق مسارات بديلة.وأشارت إلى مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.// انتهى //13:51ت م0044