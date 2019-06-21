الدمام 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واستفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أمس، المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، وأطلع على عرض شمل الجهود المبذولة خلال العاميين الماضيين لبرنامج تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة، وذلك خلال جولته الميدانية على عدد من المشاريع الحيوية وعدد من محطات المياه والمعالجة البيئية في المنطقة الشرقية، يرافقه نواب الرئيس ورئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية.وأوضحت شركة المياه الوطنية أنها قاربت على إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء في مشاريع تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية والبالغة قيمتها 3.3 مليار ريال بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة، إضافة الى تنفيذها لـ (114) مشروعاً للخدمات المائية والبيئية تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال، وتشمل تطوير محطات تنقية المياه وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي وإنشاء خزانات ومحطات للضخ وأخرى للرفع وخطوط للطرد إضافة إلى مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.وبيّنت الشركة أن منظومة العمل على مشروع التحول الرقمي لنظام خدمات العملاء والفوترة بات في مراحل متقدمة من الإنجاز بالمنطقة الشرقية بعد تدشينه قبل عدة أشهر في منطقة جازان، حيث سيسهم وبشكل ملحوظ في تقديم العديد من الخدمات للمشتركين بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، الذي يتيح في الوقت ذاته الاطلاع على كافة البيانات الخاص بهم.وأضافت الشركة أن الاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية في المنطقة الشرقية أحد أهم الأوليات بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، حيث يتم رفع معدلات الضخ تدريجياً من محطة المعالجة الثلاثية بمحافظة الخبر إلى المؤسسة بالأحساء إلى جانب ما تنتجه محطة المعالجة الثلاثية بالأحساء؛ للاستفادة من المياه التي يتم معالجتها وفقاً للمعدلات العالمية المعمول بها في ري المزروعات بدلاً من استنزاف المياه الجوفية.// انتهى //13:53ت م0045