‎بيروت 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأقام رئيس الحكومة اللبنانية السابق تمام سلّام في العاصمة بيروت أمس، مأدبة عشاء لوفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، وعدد من الشخصيات السياسية اللبنانية.وألقى الرئيس سلّام كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعمه للعلاقات بين البلدين، عادًا زيارة وفد أعضاء مجلس الشورى هي الأولى من نوعها التي تشكل مناسبةً لتبادل الخبرات بين أعضاء مجلس النواب اللبناني وأعضاء مجلس الشورى.وأكد أن الشعب اللبناني يعرف جيدًا من وقف معه في السراء والضراء، ويعرف من بذل الجهو َد الدبلوماسيّةَ ورعى المبادرات السياسيةَ لوضع حد للحرب الأهلية التي تُوَجت باتفاق الطائف، مشيرًا إلى أن المنطقة العربيةُ تمر بظروف دقيقة، تتطلب مواجهتُها الكثير من الحكمة والإرادة والحزم.ودعا المولى عز وجل أن يمن على بلاد الحرمين الشريفين بدوام التقدم والرخاء.// انتهى //14:31ت م0046