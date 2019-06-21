بيروت 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتي في مقر إقامته بمدينة طرابلس الشمالية، وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، إلى جانب نواب طرابلس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السعودية.وأكد الرئيس ميقاتي عقب اللقاء أن زيارة وفد أعضاء مجلس الشورى تُعد رمزية كبيرة للشعب اللبناني, مشيراً إلى الجهود التي قامت بها المملكة خلال العقود الماضية في إرساء دعائم الاستقرار للبنان, ومشيداً باستضافة المملكة للبنانيين على أرضها.بدوره، تمنّى معالي الأستاذ الخليوي للبنان الشقيق ولطرابلس استمرار الرخاء والاستقرار والتقدم، وأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، يؤكدان دائماً على المسؤولين بأن يحرصوا على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة.وأوضح معاليه أن المملكة تنظر دائماً إلى لبنان ككيان واحد موحد بجميع أطيافه ومذاهبه، وشعارها دائما السلام والتنمية في لبنان ودعمه سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.بعد ذلك أقام الرئيس ميقاتي مأدبة غداء على شرف الوفد.// انتهى //15:16ت م0048