برايتون 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأكٌد الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي أهمية خروج الأبحاث والاكتشافات العلمية وبراءة الاختراعات التي يقوم بها طلبة وطالبات سعوديين من المراكز البحثية بالجامعات إلى واقع محسوس ولتصبح منتجات تنفع الوطن وتقدمه عمليًا وصناعيًا وتنمويًا بما يحقق أهداف قيادتنا الرشيدة في رؤية المملكة 2030 وينفع بها العالم أجمع.وأشار المقوشي إلى أن الباحثين السعوديين حققوا إنجازات واكتشافات علمية مميزة في مجال تخصصاتهم، وأنهم يحظون بترحيب وقبول واسع في الجامعات البريطانية نظير جديتهم بالأبحاث والتحصيل العلمي وقدراتهم على تحقيق التفوق في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة مثل تقنيات النانو والذكاء الصناعي والهندسة والطب والبرمجة وغيرها من التخصصات المهمة.جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الملحق الثقافي الدكتور المقوشي مع الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في جامعات ومعاهد مقاطعة ساسيكس خلال الحفل الذي أقامه نادي الطلبة السعودي في برايتون.والتقى الملحق الثقافي أثناء الزيارة بمدير جامعة ساسيكس البرفيسور ستيفن شوت ومسؤولي الجامعة في مقر الجامعة لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجامعة والجامعات السعودية.وبحث الدكتور المقوشي مع مدير جامعة ساسيكس تبادل الخبرات بين الجامعات السعودية وخاصة الناشئة مع جامعة ساسيكس والجامعات البريطانية الأخرى.وتجول الملحق الثقافي والوفد المرافق في معامل ومختبرات النانو في جامعة ساسيكس واستمع إلى شرح من المبتعث عبدالله الحاني عن مشروع بحثه في تقنية النانو في مجال الطاقة المتجددة.عقب ذلك بدء الحفل الذي أقامه نادي الطلبة السعوديين في برايتون، حيث رحب رئيس النادي للدورة الحالية ال38 الطالب عبدالله الشمري في كلمته بالملحق والوفد المرافق له، شاكرًا دعم الملحقية الثقافية لأنشطة الطلبة السعوديين في جميع الجامعات البريطانية ودور ها في تشجيع ورعاية أبناءها وبناتها في الحصول على أحدث العلوم في مختلف التخصصات ليعودوا إلى الوطن بالعلم والمعرفة للمساهمة في تنميته وتقدمه.وقدم عدد من الطلاب والطالبات السعوديين عروضًا مرئيةً عن مشاريعهم البحثية في دراساتهم بالجامعات البريطانية بجامعات برايتون ومقاطعة ساسيكس.عقب ذلك فْتح المجال للطلبة والطالبات لطرح الأسئلة والاستفسارات التي تهم الطلبة والطالبات في حياتهم الدراسية العلمية والعملية والاجتماعية وعن الأنظمة وما استجد حولها من تسهيلات لخدمتهم.وأجاب الملحق الثقافي على جميع الأسئلة وقدم الحلول والإرشادات وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم، ومتفهما لبعض ما يواجهونه من بعض الصعوبات في الحصول على القبول في وقت محدد، وبعض المسائل الفنية في للخدمات التي يقدمها بوابة المبتعثين سفير.وفي نهاية اللقاء شكر الملحق الثقافي الطلبة والطالبات على اللقاء، مشيدًا بما يحققونه من تقدم في أبحاثهم التي يقومون بها، وما أطلعه مدير جامعة ساسيكس حول تميز الطلبة والطالبات السعوددين في الجامعة.// انتهى //15:30ت م0049