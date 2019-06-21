الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسبدأ المنتخب السعودي تحت 16 عامًا أمس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف الذي يمتد حتى الـ29 من شهر يونيو الجاري، تحضيرًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المزمع انطلاقها بداية الشهر المقبل في المملكة الأردنية.وافتتح "الأخضر" تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين لرفع المعدل اللياقي، تخللها تمرين الاستحواذ على الكرة، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على تمارين تكتيكية دفاعية.يُذكر أن المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي استدعى (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم: بدر العمير، وعبدالعزيز العليوة، وفواز المطيري، وناصر البيشان، ووليد عياش (نادي النصر)، وأحمد الخليف، وخالد سفياني، وصالح برناوي، وعبدالله الزيد، وعبدالله الصويلح (نادي الهلال)، بلال الدواء، وخليفة الدوسري، وصالح الزنان، وعلي الصويتي (نادي الاتفاق)، وماجد الخليفة، ومحمد بكر، ومهند براح، ونواف شيعان (النادي الأهلي)، وبدر المولد، وسويلم المنهالي (نادي الاتحاد)، وفواز الحمد، وفيصل العبدالواحد (نادي الفتح)، وحسن سفياني، وخالد مجرشي (نادي الوطن), وعلي عبدالرؤوف (نادي الخليج)، ومحمد العويدان (نادي الشرق)، وصهيب الزيد (نادي العروبة)، ومهند الحربي (نادي الكوكب)، وخالد الرشيدي (نادي النجمة)، وعبدالمجيد العنزي (نادي الوطني).يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبي الكويت والعراق في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 حتى ‪11 يوليو‬ المقبل.// انتهى //15:44ت م0052