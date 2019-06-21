الداير بني مالك 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واستستعد لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر في محافظة الداير بني مالك، لإطلاق الملتقى الشبابي الأول يوم الأربعاء المقبل في الملعب الرياضي لشباب جبال الحشر، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.ويتضمن الملتقى العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة ومن أبرزها : دورة أمير منطقة جازان الرياضية بجبال الحشر في نسختها الخامسة ، ودورة كرة القدم لناشئين ، واختراق الضاحية ، وهايكنج السعودية ، وحملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي ، وعيادة مكافحة التبغ ، وأمسيات شعرية ، وعروض الفرقة الشعبية ، وغيرها من الفعاليات.// انتهى //15:44ت م0053