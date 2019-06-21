الخوخة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 2,927 كرتون تمر على المتضررين والنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة, حيث جرى توزيع 150 كرتون تمر حارة العقد، و 185 كرتون تمر في الركابية، و170 كرتون تمر في الزريبه، و160 كرتون تمر في مربع الحنجلة، و1210 كرتون تمر في ربع الأعلى، و1152 كرتون تمر في ربع السوق، يستفيد منها 17,562 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.// انتهى //15:52ت م0055