الأحساء 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسوقّعت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء في مقرها أمس، مذكرة تعاون مع أحد المطاعم بشأن مشروع الجمعية التنموي "تمكين" الذي يحظى بإشراف ودعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في نطاق سعيها الدؤوب لتمكين فئات ذوي الإعاقة وإيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم.وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري، عناية الجمعية وحرصها على مد جسور التواصل والتعاون مع جميع الجهات في سبيل توفير الخدمات لمستفيديها وتهيئة البيئة الملائمة لهم، تماشيًا مع توجهاتها إلى تدريبهم في شتى المجالات وإعدادهم للعمل من خلال مشروع تمكين, وذلك إيمانًا منها بقدراتهم وطاقاتهم الكامنة.وثمن الجعفري لإدارة المطعم تعاونهم وجهودهم المبذولة من أجل تذليل العقبات وتسخيرها لتناسب متطلبات ذوي الإعاقة؛ الأمر الذي من شأنه تعزيز ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 في دمج وتمكين هذه الفئة.// انتهى //15:54ت م0059