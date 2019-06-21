سقطرى 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 610 كراتين من السلال الغذائية في مديريتي "حديبو" و"قلنسية" بمحافظة سقطرى.وجرى توزيع 357 كرتونًا من السلال الغذائية في مناطق "لسكه" و "مندب" و"قدامه" التابعة لمديرية "حديبو" ، و253 كرتونًا من السلال الغذائية في مناطق "عاسم" و"قشانه" و"قشع" و"فاغر" و "رقابنه" و"دنبهن" و"رجفت" و"صلاله" و"حاله" و"شوعب" التابعة لمديرية "قلنسية"، استفاد منها 610 أسر.ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //15:54ت م0060