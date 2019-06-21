نجران 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة الجامعة للقبول والتسجيل عن إطلاق معرضها السنوي الثالث الأحد القادم ، وذلك في الدور الثاني بمجمع نجران رويال سنتر.وأوضحت الجامعة أن المعرض الذي يستمر أسبوعاً كاملاً يشتمل على ثلاثة اجنحة وهي : الجناح الرئيس وهو جناح القبول والتسجيل الذي يتيح التقديم المباشر من قبل زوار المعرض على البوابة الإلكترونية للجامعة، والثاني جناح الإرشاد والتوجيه الاكاديمي الذي يقدم شروحات وعروض مرئية عن آليات القبول والتسجيل والتخصصات المتاحة في الجامعة، والأخير جناح مخصص للإجابة عن استفسارات الزوار الخاصة بالقبول.وأكدت أن اختيار مكان المعرض جاء من باب تطوير الخدمات الأكاديمية للجامعة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء وبنات الوطن الراغبين للالتحاق بالجامعة.وحددت الجامعة وقت زيارة المعرض من الساعة 7-10:30 مساء حتى 26 من الشهر الحالي ولمدة سبعة أيام.// انتهى //16:16ت م0061