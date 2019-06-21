إسلام آباد 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسدعت باكستان اليوم لضرورة بدء الحوار بين الفصائل الأفغانية من أجل إنهاء الحرب الجارية منذ عقود في أفغانستان.وقالت المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في نقاش بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أفغانستان: إن باكستان ترى بأن الحوار هو السبيل الأمثل لإنهاء الحرب في أفغانستان التي مزقتها الحروب على مدى العقود الماضية.وأكدت لودهي - وفق بيان صادر في إسلام آباد اليوم - أن باكستان تعد من أكبر المتضررين من النزاع الدائر في أفغانستان والتدخل الأجنبي في هذا البلد، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكد في أول خطاب له بعد انتخابه رئيسًا للوزراء بأن الاستقرار في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان.// انتهى //16:32ت م0063