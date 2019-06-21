لندن 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن تحقيق رؤية حل الدولتين وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير هو الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة، يزدهر به الاقتصاد في ظل سيادة كاملة لدولة فلسطين.وأكد عريقات في كلمة له في جامعة "أكسفورد"، أن فلسطين بعاصمتها القدس ليست للبيع، وأن إجراءات الإدارة الأمريكية وفرضها سياسة الإملاءات وفرض الحلول بالأمر الواقع والقوة لن تُخضع شعبنا للابتزاز أو المساومة على حقوقه الوطنية المشروعة.//انتهى //16:36ت م0064