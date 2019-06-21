قلقيلية 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي في تصريح أن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بينهم صحفيون أجانب.// انتهى //16:40ت م0065