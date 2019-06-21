تاروت 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسانطلقت مساء أمس، حملة التبرع بالدم، التي تنظمها اللجنة الصحية بجمعية تاروت الخيرية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع "بنك الدم" بالدمام، تحت عنوان "دمك حياة 3" وتستمر لمدة يومين، وذلك بمقر روضة الطفل السعيد النموذجية التابعة للجمعية.وأوضحت اللجنة أن عدد المتبرعين في اليوم الأول بلغ 120 متبرعاً رُفض منهم 8 أشخاص لانخفاض نسبة الهيموجلوبين وارتفاع الضغط ، داعية الراغبين بالتبرع إلى إحضار بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بهم.// انتهى //16:44ت م0067