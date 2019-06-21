دبي 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأعلنت شركة طيران الإمارات اتخاذ إجراءات احترازية بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدًا عن منطقة أي مخاطر محتملة نظرًا للأوضاع الراهنة.وقال متحدث باسم الشركة في بيان: نحن على اتصال دائم مع السُلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسوف نقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات.وأضاف "ترك تغيير مسار الرحلات آثارًا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات ".// انتهى //17:33ت م0071