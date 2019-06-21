بيروت 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واساستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة طرابلس توفيق دبوسي أمس في مقر الغرفة وفدًا من أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.وأعرب دبوسي في كلمة ألقاها في مستهل اللقاء عن شكره لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الجهود التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني.وقدم دبوسي عرضًا شاملًا تناول خلاله "أهمية المشروع الاستثماري المتمثل بالمدينة الاقتصادية الكبرى المتكاملة في أبعادها اللبنانية والعربية والإقليمية والدولية ".‎من جهته أكد معالي الأستاذ الخليوي أن "لبنان بلد شقيق وطرابلس مدينة لها خصوصيتها، فهي مدينة العلم والعلماء كما هي مدينة السلام، والآن هي مدينة الاقتصاد"، متمنياً أن "تنعم هذه المدينة بالأمن والاستقرار كما نتمنى أيضاً لأهلها الطيبين تجاوز ما حصل فيها مؤخراً، وأن سرعة تخطيهم لتلك المحطة المضطربة دلالة كبيرة على طبيعتهم المُحبة للسلام والاستقرار والتقدم والازدهار ".‎وأضاف الخليوي: "نرى في المشروع الاستثماري الذي أطلعنا عليه الرئيس دبوسي خطة طموحة تعتمد على جذب الاستثمارات الضخمة التي تشجع العرب وغيرهم، ولن يجدوا أفضل من طرابلس الكبرى كبيئة مميزة وفريدة ".عقب ذلك جرى عرض فيلم شهادات من رؤساء حكومات لبنان بمشاريع غرفة طرابلس ومن ثم تم تبادل الدروع التقديرية، وكانت للوفد جولة على مختلف مشاريع الغرفة الداخلية.// انتهى //17:35ت م0072