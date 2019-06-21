بيروت 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسزار وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، أمس قلعة مدينة طرابلس الأثرية.واستمع أثناء جولته في أرجاء القلعة، بمشاركة النائب اللبناني محمد سليمان, ورئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين, ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة إبراهيم فوز، إلى شرح مفصل عن دور القلعة التاريخي والعسكري وأهميتها السياحية.// انتهى //17:36ت م0073