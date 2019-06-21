بريدة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأشاد عدد من زوار مهرجان البصر المقامة فعالياته في حديقة الأمير فيصل بن مشعل بالبصر غرب بريدة بالتعاون مع بلدية البصر، بمثالية المهرجان وملائمته لشرائح المجتمع المتعددة وبتنوع فعالياته، وبمشاركة الأسر المنتجة والشباب ومجموعة من الجهات الحكومية والاهلية والخيرية، ومحاكاته للتراث وجمالية الماضي، مع مايشهده من مشغولات الأسر المنتجة من حرف يدوية ومأكولات شعبية.ونوه نوال السعود بمثل هذه المهرجانات الرائدة التي تترجم تميز السياحة بمنطقة القصيم، لافتة الانتباه إلى دور الأسر المنتجة البارز والمهم.من جهتها بينت انوار الحميدان أن المهرجان يدعم بالدرجة الأولى الأسر المنتجة ويبرز التراث ويدعم السياحة ، ويرضي طموح الزوار بتنوع فعالياته وملائمته للجميع، مشيرة إلى أن المهرجان جميل في تنظيمه ومميز في أنشطته.كما أثنى المواطن محمد الحسين على جهود القائمين على المهرجان وبالاحترافية التي اعدوا من خلالها المهرجان، مبيناً أن مهرجان البصر يُعد من أنجح المهرجانات في جذب واحتواء السياح من داخل المنطقة وخارجها ، ويشهد تطوراً ملحوظاً في كل عام في حجم المبيعات والمعروضات والمشغولات والأكلات الشعبية.يذكر أن مهرجان البصر أسهم في خلق فرص العمل للشباب والشابات وساعد بدعم الاقتصاد في المملكة، مع ماهيئه القائمين على المهرجان من جهود واحترافية رسمتها أفكارهم بجمع الحرفيات والمشغولات والأكلات الشعبية ومشاريع الشباب والفتيات تحت سقف مهرجان البصر.// انتهى //17:45ت م0074