بيروت 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تحسّن بنسبة 0.43 % أي ما يعادل نقطة ليقفل عند مستوى 855.50 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 131 ألفًا و 20 سهمًا بقيمة 459 ألفًا و 873 دولارًا أمريكيًا نفذت من خلال 48 صفقة.وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل الى 8 ملايين و 503 آلاف دولار أمريكي مقارنة مع 8 ملايين و 466 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:09ت م0076