اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.43 %
الجمعة 1440/10/18 هـ الموافق 2019/06/21 م واس
بيروت 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس
أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تحسّن بنسبة 0.43 % أي ما يعادل نقطة ليقفل عند مستوى 855.50 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 131 ألفًا و 20 سهمًا بقيمة 459 ألفًا و 873 دولارًا أمريكيًا نفذت من خلال 48 صفقة.
وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل الى 8 ملايين و 503 آلاف دولار أمريكي مقارنة مع 8 ملايين و 466 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:09ت م
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