الأحساء 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسنظم مركز العمل التطوعي التابع لجمعية البر بمحافظة الأحساء مساء أمس حفل تكريم الفرق التطوعية المشاركة في حملة "تركد" لإفطار الصائمين المتجولين، بحضور وكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري، وبمشاركة 30 جهة من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية والكشفية، وذلك بمقر نادي الأحساء الأدبي.وأشاد وكيل المحافظة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية في إعداد وتوزيع 100 ألف وجبة لإفطار الصائمين, بمشاركة أكثر من ألف متطوع ومتطوعة، معرباً عن سعادته بعد اطلاعه على التقرير المرئي الذي جرى إعداده بمناسبة ختام حملة "تركد" وما قدمه المتطوعون والمتطوعات من جهود كبيرة لتفطير الصائمين تجاوزت 21 ألف ساعة تطوعية.وأكد الجعفري حرص جمعية البر بالأحساء على تبني المشاريع النوعية التي تخدم المجتمع ومشروع تفطير الصائمين الذي نفذه المركز التطوعي وحقق الأهداف المنشودة منه، متمنياً للجمعية وللقائمين عليها التوفيق لخدمة المستفيدين منها بشكل خاص وخدمة المجتمع بشكل عام.من جهته أفاد الأمين العام للجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر في كلمته أنه جرى تنفيذ برنامج إفطار الصائمين المتجولين "تركد" في نسخته الثالثة لعام 2019 في 17 تقاطعاً رئيساً, ونقاط تفتيش بمداخل الأحساء بمتابعة مركز العمل التطوعي، وذلك بهدف المحافظة على سلامة الصائمين من مخاطر السرعة الزائدة مع قرب وقت الإفطار، وحثهم على أهمية الالتزام بضوابط السلامة المرورية تحت عنوان "لاحق على الفطور و سلامتك في وعيك المروري".وأبان المهندس آل عبدالقادر أن 1300 متطوع أسهموا في توزيع أكثر من 100 ألف وجبة مكونة من "تمر، وماء، وفطيرة" قام بإعدادها فريق الفتيات المتطوعات بقاعة مخصصة بجامعة الملك فيصل، بمجموع ساعات تطوعية بلغت 21 ألف و 996 ساعة تطوع.وفي ختام الحفل كرّم وكيل المحافظة معاذ الجعفري والأمين العام لجمعية البر بالأحساء جميع المشاركين والداعمين لبرنامج "تركد" في نسخته الثالثة لعام 2019م.حضر الحفل ممثل شرطة الأحساء العقيد أمين بن خالد الملحم، ونائب كتيبة مكافحة الشغب بالحرس الوطني العقيد حمدان الرويلي، وممثل النادي الأدبي بالأحساء صغير العجمي، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز التركي، وعضو مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز البشير.// انتهى //18:22ت م0079