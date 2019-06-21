القطيف 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسنظم قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف أمس بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ملتقى تثقيفيًا عن خدمات بنك التنمية الاجتماعية، بحضور عدد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ومنسوبي ومنسوبات عدد من الجهات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في القطيف والجهات الاجتماعية والأهلية، وذلك بمقر مكتب الضمان بالقطيف.وبدأ الملتقى بمحاضرة تحت عنوان " الادخار الشخصي" ألقاها اختصاصي المشاريع في بنك التنمية الاجتماعية سالم الحليو، الذي عرّف في بداية محاضرته بالبنك ورؤيته بأن يكون الأفراد رائدين في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي منتج، مبيناً رسالة البنك وأهدافه التي يعمل بها بشكل مفصل، مقدماً لمحة عن القروض التي يقدمها البنك لأفراد المجتمع، ودعمه للمشاريع الناشئة والمميزات التي يقدمها لهم.من جهته ألقى اختصاصي المشاريع بالبنك علي المحيسن محاضرة بعنوان "دلني على السوق"، تناول خلالها عدة محاور، منها أهمية ريادة الأعمال في منظومة العمل وتنمية المجتمع من العمل الحر، وإدارة المشاريع الناجحة من رواد يمتلكون سمات خاصة.وأكد المحيسن ضرورة التركيز عند اختيار فكرة المشروع على البحث في الاهتمامات والاستفادة من التطورات العالمية، والبحث في الأسواق الناشئة لزيادة فرص النجاح عند رواد الأعمال وتنفيذ فكرة قديمة بأسلوب جديد، داعياً إلى التخطيط المالي ووضع ميزانية والتخطيط للتوفير من المصروفات، مبيناً المراحل التي يمر بها صاحب المشروع لينفذ مشروعه بأقل جهد ووقت.وفي ختام الملتقى قدم مدير المكتب فاروق الكوي الشكر للمحاضرين، منوهاً بالتعاون والشراكة المجتمعية بين مكتب الضمان بالقطيف, وبنك التنمية الاجتماعية لخدمة مستفيدي ومستفيدات الضمان, وأفراد المجتمع.// انتهى //18:26ت م0081