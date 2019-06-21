رام الله 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله ، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.// انتهى //19:21ت م0084