الباحة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسحظيت فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق بزيارة العديد من الزوار والأهالي بمنطقة الباحة, حيث وجدوا كبار السن المتعة مع أبنائهم وأحفادهم.وأشار عبدالرحمن الزهراني الذي يبلغ من العمر 85 عاماً إلى تنوع الفعاليات التي تناسب جميع الفئات العمرية, منوهاً بمثل هذه الفعاليات التي تجذب الكثير من الزوار والسياح الى المندق مما ينعش الحركة السياحية.بدوره أفاد حسن الزهراني أن هذه الفعاليات استطاعت أن تجمع السياح بموقع واحد, مقدماً شكره لبلدية المنطقة على جهودها في تطوير المنتزه, لافتاً الانتباه إلى أن الفعاليات استقطبت عددًا من الشباب والفتيات للعمل في الأكشاك وأركان الفعاليات, عاداً ذلك مؤشرًا جيّدًا في إتاحة فرص العمل خلال إجازة الصيف.// انتهى //19:36ت م0088