عمّان 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.65 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1839 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية، خلال الأسبوع الماضي حوالي 5.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.3 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 26.1 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 27.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 17.3 مليون دينار أردني للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 28.8 مليون سهم نتيجة تنفيذ 13732صفقة.// انتهى //20:08ت م0090