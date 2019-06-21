الطائف 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

أقام نادي الفروسية عصر اليوم حفل سباق الخيل الثالث ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ، وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.

وتكون حفل السباق من سبعة أشواط الشوط الأول الجزء الاول : إنتاج السعودية للخيل لم تربح "إنتاج ثلاث سنوات" ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 40 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي :

المركز الأول طراحة لأبناء نايف راضي العنزي ، وحل في المركز الثاني ساحب لعبد الرحمن عبدالعزيز العقلاء ، فيما نال المركز الثالث عبوق لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي ، وحقق المركز الرابع هفيف لبدر مشاري زريبان ، وحاز المركز الخامس غصن لفيحان فيصل المنديل.

كما جاء الشوط الأول في جزئه الثاني كما يلي : المركز الأول لعيون فيصل لسلطان فيحان فيصل المنديل ، وحل في المركز الثاني غالية دلمون لإسطبل دلمون ، ونال المركز الثالث عاليتهم لبندر محمد الحارثي ، وحاز المركز الرابع شهد الرضاب لعلي صالح التويجري ، وحقق المركز الخامس كفيت لا يناء شقران المطيري.

والشوط الثاني : للأفراس إنتاج السعودية للخيل جميع الدرجات " فرس إنتاج أربع سنوات فأكثر " ومسافته 1200متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي : المركز الأول نوفا لأبناء محمد بن عايش الطيار ، ونال المركز الثاني همامه لفيحان فيصل المنديل ، وحاز المركز الثالث منيف الخيل لمنيف عبدالله المنيف ، وحقق المركز الرابع شييومه لإسطبل الشيناوي ،وجاء في المركز الخامس بهجة عيدة لماجد مهل البقمي .

أما الشوط الثالث على هدية نادي الفروسية من 1 ــ 2 فوز "إنتاج أربع سنوات فأكثر" ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 120 ألف ريال فجاءت نتائجه على النحو التالي :

المركز الأول مرونق لأبناء محمد بن عايش الطيار وحاز المركز الثاني مصالح لأبناء سعود رزيق الشيباني ، وحل في المركز الثالث فالج لعبدالله يوسف القوسي ، وحاز المركز الرابع الخفوق لفيصل فارس الدهاسي ، ونال المركز الخامس المنير لأبناء فيحان فيصل المنديل .

والشوط الرابع للخيل المستورد لجميع الدرجات " ثلاث سنوات فأكثر " ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال : المركز الأول كوناني لسعود حلاف الحربي ، ونال المركز الثاني ستريت اوف دريم لسمو الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز ، وحل في المركز الثالث بلين سونق لدخيل الرويس وبدن السبيعي ،وحقق المركز الرابع انتلكت لفيحان فيصل المنديل ، وحل في المركز الخامس ستون كتر لخالد سعود المليحي .

والشوط الخامس : إنتاج السعودية للأفراس التي لم تربح " فرس إنتاج ثلاث سنوات " ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي :

المركز الأول نبهانة لمحمد عامر السبيعي وجاء في المركز الثاني نازلي لبدر مشاري بن زريبان كما جاء في المركز الثالث ود اصايل لفيصل فارس الدهاسي وحقق المركز الرابع حروف لمرضي محمد الشمري وحاز المركز الخامس مرامان لإسطبل العرين .

فيما جاءت نتائج الشوط السادس على مساهمة نادي الفروسية لجميع الدرجات "إنتاج أربع سنوات فأكثر" ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال, كمايلي :

المركز الاول المصقر لبندر فيحان الحارثي ، وحاز المركز الثاني اطيب رفيق لمحمد ابراهيم المطوع ، وجاء في المركز الثالث احترافي لعبدالرحمن عبدالله المخضوب ، ونال المركز الرابع نظر عيني لإبراهيم نصيب الاخضر ، وحقق المركز الخامس سف الشرق لإسطبل الخليبيص .

والشوط السابع على إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات " ومسافته 1650 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال وكانت نتائجه على النحو التالي :

المركز الاول مسني لبداح فالح القجطاني ، ونال المركز الثاني الباحور لسعيد عبدالله الشهراني ، وجاء في المركز الثالث حكيم الميدان لناصر عبدالله العتيبي ، وحل في المركز الرابع دعم لعبدالاله محمد العساكر ،وحقق المركز الخامس الخفاق الاخضر لمحمد عايش الطيار .

حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الاصيلة

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20:43ت م

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