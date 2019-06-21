جدة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا مساء اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والإجراءات الضرورية والكفيلة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، إلى جانب العمل معاً بما يكفل أمن وسلامة وحماية المنافذ البحرية.كما تم استعراض الجهود المبذولة لاستقرار الإمدادات النفطية، والعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.// انتهى //21:21ت م0095