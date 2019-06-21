الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسانطلقت أمس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار ( الدرجة الأولى ) وذلك على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض ، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعباً يمثلون اندية الوحدة والقادسية والجزيرة ومركز تدريب مكة المكرمة ومركز تدريب الرياض بالإضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين .وتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان ، انطلقت بعدها الفترة الأولى ( الأدوار التمهيدية ) عند الساعة الثانية ظهراُ وكذلك أقيمت الفترة الثانية المسائية الثانية .ويدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.//انتهى //21:53ت م0100