الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واساختتمت تصفيات بطولة المملكة للشطرنج في المنطقة الوسطى التي اقيمت في صالة الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بتنظيم من الاتحاد السعودي للشطرنج .وشارك في التصفيات أكثر من 100 لاعب تنافسوا لمدة 5 أيام، لخطف بطاقة التأهل إلى بطولة المملكة المقرر إقامتها في وقت لاحق بعد ختام تصفيات جميع مناطق المملكة .وحل اللاعب ماجد الحربي في المركز الأول، واللاعب عبدالله القنيبط في المركز الثاني، واللاعب خالد العتيبي ثالثاً، واللاعب ناهي الرشيدي رابعًا، واللاعب عبدالرحمن البليهي خامسًا، واللاعب سطام الزهراني سادسًا، واللاعب لافي الحمدي سابعًا، واللاعب محمد العنزي ثامنًا، واللاعب فهد السدلان تاسعًا، واللاعب مازن الذيابي عاشرًا.وستنطلق تصفيات المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر خلال الفترة من 23 الى ‪27/6/2019‬، في القبة الرياضية أمام الظهران مول، ويليها تصفيات المنطقة الجنوبية في مدينة أبها خلال الفترة ‪من 30/6/2019 الى 4/7/2019‬ .وأعلن الاتحاد السعودي للشطرنج عن إقامة 7 جولات في كل تصفيات وسيكون الحضور في اليوم الأول الساعة 3 عصرًا، بحيث تنطلق الجولة الأولى عند الخامسة عصرًا.وكانت تصفيات المنطقة الغربية في جدة قد اختتمت بعد عيد الفطر المبارك وتمكن اللاعب أحمد الرحيلي من تصدر ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل، بينما جاء ثانياً اللاعب عبدالله العتيبي، وحصل اللاعب سليمان اليوسف على المركز الثالث، واللاعب عبدالله مغربي رابعًا، وفي المركز الخامس جاء اللاعب عبدالرحمن رمضان، وفي المركز السادس حل اللاعب بسام عرب، واللاعب عماد خياط حل سابعًا، واللاعب عتيق السلمي جاء ثامنًا، وفي المركز التاسع حل اللاعب عبدالمحسن الأمير، وفي المركز العاشر اللاعب عمر الجهني.//انتهى //21:57ت م0101