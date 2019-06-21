غزة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبقنابل الغاز بشكل مباشر اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن جنود الاحتلال المتمركزين شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة، وشرق جباليا شمال القطاع، والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه، ما أدى إلى وقوع إصابة 70 فلسطينيا بينهم مسعفين وفتاة وشاب وصفت جروحه بالخطيرة .// انتهى //22:57ت م0107