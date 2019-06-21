جدة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسشاركت اللجنة النسائية للتوعية بحرس الحدود في فعاليات موسم جدة، بإقامة عدد من ورش العمل والمسابقات الهادفة وتوزيع عدد من الهدايا على الحضور ومرتادي الفعاليات المقامة على شاطئ أبحر بجدة .وشهدت مشاركة اللجنة إقامة ورشة عمل قدمتها عضوة اللجنة الدكتورة زهرة معبي بعنوان " أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض" وورشة عمل أخرى بعنوان " سلامة الأطفال في المسابح وعلى الشاطئ " للتوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بوسائل السلامة لتجنب حوادث الغرق حظيت بتفاعل كبير من الزوار للفعاليات .وحرصت اللجنة النسائية بحرس الحدود خلال مشاركتها على توزيع عدد من البروشورات التوعوية وتقديم شرح مبسط للعائلات والأطفال تحت عنوان " تواجدنا من أجل سلامتكم " عن مخاطر عدم الالتزام بوسائل السلامة سواء في المسابح أو على الشواطئ قدمته رئيس اللجنة الدكتورة أمونه هوساوي .// انتهى //22:59ت م0108