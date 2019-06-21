الرباط 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية الكولومبي كارلوس هولميس تروخييو الذي يزور المغرب حاليًا.وأكد بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك أنّ الجانبين اتفقا على عقد دورة جديدة لآلية الحوار السياسي الثنائي وتنشيط مجموعة العمل الثقافي المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة بين البلدين.وأوضح وزير الخارجية الكولومبي أنّه تباحث مع نظيره المغربي حول آفاق تطوير العلاقات الثنائية، واستكمال المفاوضات حول اتفاق يتعلق بالإعفاء من التأشيرة.// انتهى //23:17ت م0110