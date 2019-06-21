نيويورك 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأغلقت بورصة وول ستريت تداولاتها اليوم على انخفاض طفيف مع تجاذبها بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد الآمال بشأن محادثات التجارة المرتقبة بين واشنطن وبكين.وتراجع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 33.97 نقطة، ما نسبته 0.13 في المئة، ليصل عند مستوى 26719.20 نقطة، فيما انخفض مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12 في المئة، ما يعادل 3.72 نقطة، ليصل عند مستوى 2950.46 نقطة.وهبط مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 19.63 نقطة، ما نسبته 0.24 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 8031.71 نقطة.وأنهت المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك بنسبة 3.02 في المئة، وداو جونز بنسبة 2.41 في المئة، وستاندرد آند بورز 2.2 في المئة .// انتهى //23:28ت م0111